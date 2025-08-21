Экс-игрок Шахтера рассчитывает на проход Фенербахче в Лиге чемпионов
После первой игры с Бенфикой
44 минуты назад
Фото - УЕФА
Полузащитник Фенербахче Фред подвёл итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики (0:0). Его слова приводит УЕФА.
Мы немного разочарованы. У нас был шанс победить, но еще ничего не закончено. Будет непросто, но мы хотим играть в общем этапе Лиги чемпионов. Поэтому в Лиссабон мы отправимся за победой, - сказал Фред.
Ответный матч между Бенфикой и Фенербахче состоится 27 августа в Лиссабоне.
Обзор матча будет доступен на странице события Фенербахче - Бенфика.
Поделиться