Шахтер объявил соперников на сборах в Словении
«Шахтеры» готовятся к новому сезону
24 минуты назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтёр
Пресс-служба действующего чемпиона Украины Шахтера сообщила расписание спаррингов команды Арды Турана на сборах. «Горняки» планируют провести три матча против хорватских коллективов.
Расписание товарищеских матчей Шахтера на летних сборах в Словении
- 19 июля (воскресенье) НК Рудеш
- 21 июля (вторник) Славен Белупо
- 23 июля (четверг) ХНК Горица
Начало этих матчей запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Официально новый сезон для Шахтера начнется гостевым матчем против Кудривки в рамках первого тура УПЛ. Базовая дата – 1 августа. В Лиге чемпионов команда Турана стартует с общего этапа, а в Кубке Украины – с 1/16 финала.
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