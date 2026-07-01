Туран взял более 30 игроков Шахтера на сбор в Словению
«Шахтёры» начали подготовку к новому сезону
27 минут назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтёр
Шахтёр на своём официальном сайте назвал футболистов, которые будут готовиться к новому сезону на сборах первой команды на территории Словении.
Турецкий главный тренер донецкой команды Арда Туран привлёк к занятиям в общей сложности 34 игрока.
- Вратари: Дмитрий Резник, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай.
- Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Марлон Гомес, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон, Изаки, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо.
- Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.
Шахтёр в прошлом сезоне стал чемпионом Украины и пробился в основной этап Лиги чемпионов.
Новая кампания начнётся для «горняков» матчем первого тура УПЛ с Кудровкой из Черниговской области (базовая дата: 1 августа).
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