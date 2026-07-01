Павел Василенко

Шахтёр на своём официальном сайте назвал футболистов, которые будут готовиться к новому сезону на сборах первой команды на территории Словении.

Турецкий главный тренер донецкой команды Арда Туран привлёк к занятиям в общей сложности 34 игрока.

Вратари: Дмитрий Резник, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай.

Дмитрий Резник, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай. Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Александр Караваев, Николай Матвиенко. Полузащитники: Марлон Гомес, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон, Изаки, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо.

Марлон Гомес, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Педриньо, Невертон, Изаки, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо. Нападающие: Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.

Шахтёр в прошлом сезоне стал чемпионом Украины и пробился в основной этап Лиги чемпионов.

Новая кампания начнётся для «горняков» матчем первого тура УПЛ с Кудровкой из Черниговской области (базовая дата: 1 августа).