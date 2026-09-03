Павел Василенко

Турецкий «Трабзонспор», который недавно попрощался с главным тренером Фатихом Текке, рассматривает наставника донецкого «Шахтера» Арду Турана как кандидата на вакантную должность.

Клуб планировал провести переговоры с «Шахтером» и обсудить возможность назначения 39-летнего специалиста. Однако, по информации журналиста Бурхана Кана Терзи, реализовать такой сценарий будет очень сложно.

Источник сообщает, что донецкий клуб не намерен начинать переговоры с турецкой стороной и прекращать сотрудничество с Тураном. В «Шахтере» рассчитывают продолжить работу с тренером, особенно учитывая скорый старт команды в Лиге чемпионов.

Туран возглавил «Шахтер» в июле 2025 года. За это время турецкий специалист провёл у руля донецкой команды 55 матчей, в которых одержал 35 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

До перехода в «Шахтер» Туран тренировал лишь один клуб — стамбульский «Еюпспор», который к элите турецкого футбола.

С «Шахтером» специалист выиграл чемпионат Украины-2025/26, а также дошел до полуфинала Лиги конференций.