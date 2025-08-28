Главный тренер швейцарского Серветта Жослен Гурвеннек перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против донецкого Шахтера заявил, что его подопечные создали проблемы «горнякам» в первой игре.

Мы должны сосредоточиться на нашем матче, и мы думаем только о нем. Мы хорошо подготовились после первого матча. После игры на выезде мы хотели оставить все шансы для выхода дальше – и сейчас это так, потому что мы сыграли вничью с Шахтером. Теперь нужно играть, нужно сделать последний шаг.

Мы знали, что играем против команды, которая больше привыкла к матчам Лиги чемпионов. Для нас это не было откровением, в первой игре они нас не удивили. Это сильная команда, имеющая высокий технический уровень, быстрых игроков, способных успешно действовать один на один.

Но в то же время мы видели, что Панатинаикос сумел создать им проблемы в двух матчах, а мы – в одном. Это команда, которая привыкла контролировать игру. Это часть ее ДНК уже много лет. Мы должны адаптироваться к этому. У нас есть свои сильные стороны. Мы это показали в первой игре. Против соперника такого уровня нужно найти баланс между желанием играть и заставить их ошибаться. Нужно быть последовательными и организованными в обороне.

В кубковых поединках я не люблю говорить о том, что может случиться дальше. Мы должны сосредоточиться на нашем матче. Думаем только о нем. Мы хорошо подготовились с прошлого четверга. Мы говорили себе, что после игры на выезде хотим сохранить шансы для выхода в следующий раунд. Так и произошло. Мы в ситуации, когда можем пройти дальше. Теперь нужно просто сыграть в свою игру, сделать этот последний шаг. Сейчас я не хочу думать о последствиях положительного результата или, наоборот, неудачи.