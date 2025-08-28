Павел Василенко

Георгий Судаков, полузащитник донецкого Шахтёра и один из главных талантов украинского футбола, близок к переходу в лиссабонскую Бенфику.

Как сообщает Record, португальцы готовы заплатить за 22-летнего полузащитника 30 миллионов евро плюс бонусы. Кроме того, Шахтёр сохранит за собой 20% от следующей продажи игрока. Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает Судакова в 32 миллиона, так что Бенфика получит украинца даже дешевле его рыночной стоимости.

Ожидается, что ответный матч против Серветта в квалификации Лиги конференций станет для Судакова последним в футболке «горняков».

За время выступлений в донецком клубе Судаков провел 147 матчей, забил 35 голов и сделал 26 ассистов. В нынешнем сезоне он уже успел сыграть девять матчей и отметиться двумя результативными передачами.

Контракт футболиста с Шахтёром действует до конца 2028 года, однако теперь новым этапом карьеры украинца станет португальская Примейра.