Полузащитник Шахтера Марлон Гомес перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций против Серветта рассказал о своей адаптации в Украине и прокомментировал информацию бывшего партнера по команде Данила Сикана, заявившего о конфликтах между украинцами и бразильцами.

Сикан рассказывал о спорах между бразильцами и украинцами? В рамках поля, в рамках тренировочного игрового процесса, коммуникация довольно несложная. Мы всегда находим способ, как понять друг друга.

В целом, что касается Данила, мне всегда было приятно с ним общаться. На самом деле я очень его люблю. Когда он играл в «Шахтере», он приносил большую пользу команде и действительно выручал нас в сложные моменты.

Зная его хорошо лично, как человека, которому также нравилось слушать нашу бразильскую музыку и учить некоторые слова на португальском, могу заверить, он не то сообщение пытался донести именно на публику. Я не склонен считать, что он своим посылом пытался принизить вклад бразильцев или как-то уменьшить нашу роль в общей структуре и общей постройке команды.

Что касается любых результатов, в первую очередь мы команда и должны воспринимать любые результаты вместе. Конечно, как победы, так и поражения – это все общие наработки или общие недостатки наработки в случае, если результат не был удовлетворительным.

В любом случае я немного удивлён этим сообщением, которое вы мне передали. Но, как я и подчеркнул, я уверен, что Данило имел в виду другое. Возможно, медиа не совсем правильно его интерпретировали.

Всегда в своих месседжах на публику, для медиа, просто с людьми, с которыми имею возможность общаться, оставляю максимально ясный посыл, что я действительно люблю Украину и мне чрезвычайно нравится находиться там. Не могу не заметить, что те события, которые происходят, они огорчительны, они действительно разочаровывают. Я постоянно продолжаю молиться, чтобы эти ужасы войны закончились, чтобы прекратились страдания и смерти невинных людей, абсолютной вины которых в этом нет. Но, к сожалению, они стали заложниками текущей ситуации.

Что касается моей жизни здесь, я чрезвычайно восхищаюсь своим пребыванием в Украине, мне чрезвычайно нравится, как в рамках клуба, так и что касается Украины в целом. Надеюсь, что это все может закончиться как можно быстрее, люди смогут вернуться к нормальной жизни. Украина – невероятная страна.

Конечно, не могу оценить, насколько глубоким и тесным было мое погружение в украинскую культуру. Но, безусловно, я успел познакомиться с ней довольно тесно за это время. Также знаю какие-то базовые слова и слова, которым меня успел научить Данило Сикан. Но я не буду их озвучивать, потому что это преимущественно матюки.

Также в доме, который я арендовал в Киеве, организационными делами и всеми моментами занимается один украинец, который также говорит по-португальски. Он также научил меня некоторым моментам. Я уже пробовал базовые украинские блюда, как ваши местные супы, например. В целом, мое ознакомление с культурой происходит не так быстро, как хотелось, но с искренностью и неподкупным желанием узнать ещё, – заявил Марлон в интервью ua.tribuna.com.