Павел Василенко

18-летний атакующий полузащитник Райан Роберто переходит в Шахтер из бразильского Фламенго, сообщает пресс-служба дончан.

Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2031 года.

Райан Роберто начинал свой футбольный путь в академии Атлетико Паранаэнсе, за которую выступал с 2019 года. В 2023-м перешел во Фламенго, где играл за юношеские и молодежные команды клуба.

Провел 16 матчей за Фламенго U20, в которых забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу (в частности, 5 игр, 3 гола, 1 ассист в молодежном Кубке Либертадорес U20).

В январе 2026 года Райан дебютировал за главную команду Фламенго и провел 2 поединка в Лиге Кариока.