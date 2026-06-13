Шахтер согласовал трансфер бразильского вингера
Инсайдер сообщил детали перехода футболиста
2 дня назадПодписаться в
Раян Роберту. Фото: ФК Фламенго
Шахтер завершил переговоры по переходу 18-летнего вингера бразильского Фламенго Раяна Роберту, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Руководство донетчан достигло полной согласия с бразильцами относительно финансовых условий трансфера перспективного футболиста, а сама сделка уже считается официально закрытой.
Отмечается, что за переход молодого и талантливого бразильского вингера Шахтер заплатит Фламенго фиксированную компенсацию в размере девяти миллионов евро.
Роберту провел две игры за первую команду и 15 матчей за юношескую, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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