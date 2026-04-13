УПЛ утвердила дату и время матча Заря — Шахтер
Игра состоится 23 апреля
около 2 часов назад
Фото: ФК Шахтер
Дирекция УПЛ утвердила график проведения перенесенного матча 21-го тура чемпионата Украины.
Заря и Шахтер встретятся во вторник, 23 апреля. Игра начнется в 15:30.
Напомним, что встреча должна была состояться в конце марта, однако была отложена по запросу Комитета национальных сборных УАФ.
