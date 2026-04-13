ЛНЗ сохранил первое место в УПЛ после ничьей с Шахтером
Все мячи были забиты в первом тайме
около 2 часов назад
Центральный матч тура между ЛНЗ и Шахтером завершился ничьей 2:2.
В начале встречи соперники обменялись автоголами Артура Рябова и Валерия Бондаря. На 34-й минуте Эгиналду вывел гостей вперед, но перед перерывом Марк Ассинор восстановил равновесие. Из-за воздушной тревоги начало второго тайма было отложено, а после возобновления игры счет не изменился.
УПЛ, 23-й тур
ЛНЗ – Шахтер – 2:2
Голы: Бондарь, 28, автогол, Ассинор, 45+5 – Рябов, 11, автогол, Эгиналду, 34
По итогам матча ЛНЗ остается лидером турнирной таблицы. Шахтер занимает второе место, имея одну игру в запасе.
Впереди у Шахтера решающий поединок за выход в полуфинал Лиги конференций против АЗ Алкмаар. Матч состоится 16 апреля.
