Шахтер открыт к продаже Судакова в Бенфику
Все дело в сумме, которую просят за своего футболиста «горняки»
около 1 часа назад
Шахтер этим летом готов рассмотреть предложения по трансферу 22-летнего полузащитника Георгия Судакова, который успел провести 29 матчей и забить 3 гола в составе национальной сборной Украины.
За хавбеком внимательно следит Бенфика, однако португальский клуб пока не сделал официального предложения. Причина в том, что донецкий клуб оценил футболиста как минимум в 30 миллионов евро.
Такая сумма делает переход практически нереальным, но в Лиссабоне готовы вернуться к переговорам, если удастся договориться по схеме, похожей на трансфер Анатолия Трубина. Тогда орлы заплатили только 10 миллионов евро, но предоставили Шахтеру дополнительные гарантии и бонусы, об этом сообщило A bola.
