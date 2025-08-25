Шахтер этим летом готов рассмотреть предложения по трансферу 22-летнего полузащитника Георгия Судакова, который успел провести 29 матчей и забить 3 гола в составе национальной сборной Украины.

За хавбеком внимательно следит Бенфика, однако португальский клуб пока не сделал официального предложения. Причина в том, что донецкий клуб оценил футболиста как минимум в 30 миллионов евро.

Такая сумма делает переход практически нереальным, но в Лиссабоне готовы вернуться к переговорам, если удастся договориться по схеме, похожей на трансфер Анатолия Трубина. Тогда орлы заплатили только 10 миллионов евро, но предоставили Шахтеру дополнительные гарантии и бонусы, об этом сообщило A bola.

Ранее Судаков оценил ничью Шахтера с Серветтом.