Павел Василенко

Шахтер и полузащитник команды Изаки Силва подписали новое соглашение. Контракт между клубом и бразильским игроком будет действовать до 31 августа 2031 года, сообщает пресс-служба «горняков».

19-летний Изаки Силва выступает за Шахтер с августа 2025 года. На данный момент он провел за донецкую команду 39 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 ассистов.

Вместе с клубом футболист стал чемпионом Украины (2026). Весной 2026 года Изаки дебютировал за молодежную сборную Бразилии U20 (3 матча, 1 гол).

На данный момент Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков.

В третьем туре чемпионата Украины «горняки» сыграют на выезде с ФК Харьков (16 августа).