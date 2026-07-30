Павел Василенко

Донецкий Шахтер завершает оформление трех арендных переходов своих футболистов в клубы Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист и инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

Луганская Заря выиграла борьбу за 22-летнего полузащитника Антона Глущенко. В прошлом сезоне хавбек уже выступал на правах аренды за Кудривку, где провел 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с Шахтером действителен до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

В то же время Кудривка в ближайшее время усилится еще двумя игроками «горняков». В команду присоединятся 21-летний вингер Александр Ющенко, который выступает за молодежный состав донетчан и имеет контракт с клубом до лета 2029 года, а также 22-летний центральный полузащитник Кирилл Сигеев.

Прошлую кампанию Сигеев провел в аренде в словацком Татране, который выступает в Третьей лиге. За это время он сыграл семь матчей и отметился одним забитым голом. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 100 тысяч евро.