Шахтер официально объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Олегом Очеретько.

По информации пресс-службы донецкого клуба, новое соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Очеретько - воспитанник академии Шахтера, который прошел путь от юношеских команд до основной. Его дебют за первую команду состоялся 23 августа 2022 года. С тех пор он провел 40 матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне Олег уже сыграл 22 поединка, забил два мяча и отдал один ассист. В составе Шахтера он дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024) и завоевал Кубок страны в 2024 году. С 2025 года Очеретько является игроком национальной сборной Украины, где постепенно закрепляется в составе.

Ранее Бондар оценил разгромную победу Шахтера над Оболонью.