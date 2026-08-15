Павел Василенко

Донецкий Шахтер объявил о новом контракте вратаря Дмитрия Ризника. Соглашение между клубом и футболистом будет действовать до 31 июля 2031 года, сообщает пресс-служба «горняков».

Ризник присоединился к Шахтеру в феврале 2023 года. С тех пор в составе оранжево-черных он провел 118 официальных матчей, 55 из которых – без пропущенных мячей.

Вместе с клубом вратарь трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026) и завоевал два Кубка Украины (2024, 2025). Болельщики дважды признавали Ризника лучшим игроком года в Шахтере (2024, 2025).

На данный момент Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков.

В третьем туре чемпионата Украины «горняки» сыграют на выезде с ФК Харьков (16 августа).