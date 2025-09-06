Донецкому Шахтеру не удалось завершить переговоры с бразильским Гремио о трансфере 17-летнего атакующего полузащитника Габриэля Мека, об этом сообщил Correio do Povo.

Украинский клуб предлагал за талантливого игрока 15 миллионов евро, и руководство Гремио было готово к сделке. Однако сам футболист занял другую позицию и отказался покидать Бразилию на данный момент. Мек заявил, что намерен утвердиться в основе Гремио, завоевать трофеи и только после этого исполнить свою мечту об играх в Европе.

Действующий контракт юного полузащитника с клубом Порту-Алегри рассчитан до лета 2027 года и включает пункт о выкупе за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что даже при успешных переговорах с Гремио и самим игроком, Шахтер мог бы рассчитывать на его переезд лишь весной следующего года, когда он достигнет совершеннолетия.