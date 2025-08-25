Донецкий Шахтер близок к завершению перехода бразильского хавбека Флуминенсе Исаке, информирует ТаТоТаке.

По данным источника, стороны сумели договориться о финансовых условиях сделки. Ранее горняки предлагали 7 миллионов евро, но бразильский клуб отклонил предложение. Теперь клубы нашли компромисс и вышли на окончательную стадию переговоров.

В прошлом сезоне 18-летний Исаке сыграл 14 матчей во всех турнирах, забив два гола. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер открыт к продаже Судакова.