Шахтер смог договориться с Флуминенсе о трансфере бразильца
Исаак близок к тому, чтобы стать игроком украинского клуба
около 1 часа назад
Исаки/фото: Флуминенсе
Донецкий Шахтер близок к завершению перехода бразильского хавбека Флуминенсе Исаке, информирует ТаТоТаке.
По данным источника, стороны сумели договориться о финансовых условиях сделки. Ранее горняки предлагали 7 миллионов евро, но бразильский клуб отклонил предложение. Теперь клубы нашли компромисс и вышли на окончательную стадию переговоров.
В прошлом сезоне 18-летний Исаке сыграл 14 матчей во всех турнирах, забив два гола. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 1 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Шахтер открыт к продаже Судакова.
