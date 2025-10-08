Павел Василенко

Центральный нападающий Палмейраса Луиджи может пополнить бразильский легион Шахтера, но руководству донецкого клуба придется выложить круглую сумму за 19-летнего таланта и еще побороться за него с двумя клубами, которые также положили на него глаз.

«Зенит, Шахтер и Боруссия Дортмунд заинтересованы в Луиджи. Зенит уже готов предложить 15 миллионов евро за нашего молодого таланта. Но Палмейрас считает, что может продать Луиджи в Европу за 20 миллионов евро!» – написала в своем Х-аккаунте бразильская журналистка Юлия Леандруш.

Луиджи провел за Палмейрас 28 матчей во всех официальных турнирах: шесть голов, шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает юного бразильца в 5 миллионов евро.