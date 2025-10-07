Защитник Шахтера Валерий Бондарь извинился перед болельщиками после разгромного поражения в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (1:4).

ЛНЗ все забил, а мы все пропустили. Для нас это очень-очень плохая игра. Не могу подобрать другое слово – это был «позор» с нашей стороны на футбольном поле.

Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, кто приходит на стадион и перед телевизором искренне нас поддерживает. Хотелось бы извиниться за то, что происходило на футбольном поле.

Повлияла ли длинная дорога из Шотландии? Не хочу говорить об этом, потому что снова засмеют, будут сравнивать с Кайратом, другими случаями. Никто этого не поймет, пока сам не пройдет через подобное. Поэтому не на что жаловаться, надо делать анализ, выводы и двигаться дальше.