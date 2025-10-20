Руководство Шахтёра обсуждает будущее 28-летнего центрального полузащитника Майкона. С 2022 года футболист выступает за бразильский Коринтианс на правах аренды, однако клуб задолжал украинскому клубу один миллион евро за два последних сезона (по 500 тысяч евро ежегодно), что вызывает тревогу у «горняков».

Шахтёр дал понять Коринтиансу, что не планирует продолжать аренду, но готов продать Майкона за два миллиона евро.

В Коринтиансе пока что взвешивают целесообразность трансфера, учитывая, что хавбек только в этом сезоне полностью восстановился после проблем со здоровьем и вновь закрепился в основном составе.

Если сделка с продажей не состоится, Шахтёр рассматривает возможность оставить Майкона в команде, поскольку положительно оценивает его выступления в бразильской Серии А в этом сезоне, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтёра хочет получать больше, чем бразильцы.