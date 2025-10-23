Сергей Стаднюк

Накануне матча второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА против Легии Шахтер вечером 22 октября провел тренировку на поле Городского стадиона имени Генрика Реймана в Кракове, который примет юбилейный, 300-й еврокубковый поединок «горняков». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первые 15 минут, согласно регламенту УЕФА, были открытыми для медиа: журналисты увидели разминку оранжево-черных и несколько упражнений с мячом. Далее сессия проходила за закрытыми дверями – команда работала над удержанием мяча, игровыми и тактическими аспектами, а в конце – над завершением атак и ударами по воротам.

Тренировку посетили тренеры и игроки ампфуткоманды Шахтер Стальные. Их представители 23 октября встретятся с польской Вислой.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча общего этапа Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже 23 октября на странице события Шахтер – Легия на Xsport. Начало – в 19:45.