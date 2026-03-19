Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины сезона 2025/26
Матчи 1/2 финала будут сыграны 21-23 апреля
36 минут назад
Прошло жеребьёвка полуфинала Кубка Украины сезона-2025/26. По её итогам сформированы две пары.
Представитель УПЛ Металлист 1925 встретится с Черниговом, который выступает в Первой лиге. В другом полуфинале перволиговая Буковина на своем поле примет киевское Динамо.
Кубок Украины. 1/2 финала
Металлист 1925 – Чернигов
Буковина – Динамо
Даты матчей — 21-23 апреля
Полуфинальные поединки Кубка Украины пройдут в формате одного матча. Если основное время завершится вничью, победитель определится сразу в серии послематчевых пенальти.
Финальный матч турнира запланирован на 20 мая.
