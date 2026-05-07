Шакира представила фрагмент официального гимна ЧМ-2026: название и дата релиза
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля
около 1 часа назад
Колумбийская поп-звезда Шакира представила фрагмент официального гимна чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица опубликовала анонс будущего хита в своих социальных сетях.
Композиция получила название «Dai Dai» (в переводе — «Давай-давай»). Клип на песню снимали на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Полноценная премьера трека состоится уже 14 мая.
Напомним, что Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.
