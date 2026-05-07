«Нужно поддерживать своих»: вратарь Динамо призвал болеть за Шахтёр в Лондоне
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 2 часов назад
Фото: ФК Динамо
Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет на YouTube-канале ВГРИ заявил о поддержке донецкого Шахтёра в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пэлас.
Голкипер подчеркнул важность успеха украинских клубов на международной арене.
Конечно, буду болеть за Шахтер. Нужно поддерживать свои клубы.
Кристал Пэлас — Шахтёр. Туран определился с составом на полуфинал Лиги конференций. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
