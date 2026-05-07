Денис Седашов

Сборная Украины по хоккею уступила команде Казахстана в матче чемпионата мира в Дивизионе 1А. Судьба противостояния решилась только в серии послематчевых буллитов.

В течение игры подопечные Дмитрия Христича продемонстрировали характер, отыгравшись с счета 1:3. В третьем периоде точный бросок Фадеева вывел украинцев вперед, но удержать преимущество не удалось — Муратов сравнял счет. После безрезультатного овертайма тот же Муратов принес победу Казахстану в серии буллитов.

Чемпионат мира. Дивизион 1. Группа А

Украина – Казахстан 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Логвин, 12:37. 1:1 – Денискин (Мережко), 20:11. 1:2 – Ляпунов (Логвин, Симонов), 30:33. 1:3 – Старченко, 32:30. 2:3 – Мережко (Пересунько, Трахт – большинство), 33:55. 3:3 – Пересунько (Ратушный), 39:42. 4:3 – Фадеев (Гребеник, Трахт), 50:58. 4:4 – Муратов (Данияр, Шестаков), 51:45. 4:5 – Муратов – победный буллит

Несмотря на поражение, сине-желтые заработали балл в турнирную таблицу.

Заключительный матч на турнире сборная Украины проведет против Японии завтра, 8 мая, в 17:00

