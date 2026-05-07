Легендарный Рой Джонс-младший на Youtube-канале All The Smoke Fight призвал чемпиона в трех дивизионах Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО) провести поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Эксперт считает этот бой одним из самых масштабных в десятилетии и советует американцу подняться в хэвивейт, пока такая возможность актуальна.

Знаешь, я думаю, что бой между ним и Усиком сейчас был бы действительно очень хорошим. Я действительно так считаю. Это один из крупнейших боев этого десятилетия прямо сейчас. Бери его, пока он горячий, не играй с ними и не позволяй им играть с тобой. Поднимайся и сражайся с Усиком, пока это актуально, пока это имеет смысл. Ты всегда можешь вернуться и побиться с Опетаей, если захочешь: если ты проиграешь Усику, бой с Опетаей все равно будет.

Если ты проиграешь Опетае, бой с Усиком исчезнет. Будь умным в этом вопросе, иди и бери Усика, пока железо горячо. Если ты победишь Усика, тебе никогда не придется встретиться с Опетаей, разве что он сам поднимется в супертяжелый вес.