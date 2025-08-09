Главный тренер Вереса Олег Шандрук проанализировал поражение ровенской команды в матче второго тура УПЛ против СК Полтава (0:1).

«Нужно больше работать над реализацией. Монотонно работать на тренировках. Другой формулы нет. Я глубоко в этом убежден.

Мы снова играли в такое неприятное время суток, в жару. Поэтому интенсивность игры в исполнении обеих команд была невысокой. Футболисты – это живые люди. Они просто не могут давать высокий темп, когда на улице под 30 градусов и это три часа дня. Даже на скамье запасных сидеть трудно.

Снова же, мы встречались с Полтавой, которая ориентирована на игру один на один в обороне. Это не так просто. Вы же видели состояние газона. При всем уважении, но для уровня УПЛ – это некачественный газон. Я не хочу сейчас искать причину поражения в этом. Но это также влияет на интенсивность игры. Обе команды не могли играть в более быстрый и агрессивный футбол.

Снова же, были несколько моментов, о которых я промолчу. Есть эмоции, но я судейство не комментирую. Поэтому, все же промолчу. Для этого есть компетентные органы, которые все это разбирают, анализируют», – цитирует Шандрука пресс-служба ровенского клуба.