Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал победный выездной матч своей команды против Александрии в 24-м туре украинской Премьер-лиги, в котором ровенский клуб уверенно победил со счетом 3:0. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

После неудачной игры против Металлиста 1925 - нам крайне была нужна победа сегодня. Если кратко - с этой задачей мы справились. Увидел правильную реакцию команды на поражение в предыдущем матче. Пожалуй, это сейчас самое главное.

Капитанская повязка у Костаса Стамулиса? Это решение мы приняли накануне матча. Он заслужил эту капитанскую повязку в этой игре.

Что касается Сергея Стеня в атаке в стартовом составе - у нас в составе более двадцати футболистов. И все они заслуживают играть. Сегодня произошла определенная ротация и это дало результат. Игроки, которые имели меньше игрового времени - для них это был шанс проявить себя. Именно поэтому и Фабрицио Ян сегодня появился в стартовом составе.

Подводя итог игре, в целом я доволен. Во втором тайме мы могли бы сыграть лучше на мяче, использовать свободные зоны и закрыть игру раньше.

У нас была очень непростая поездка в Александрию. Поэтому игроки сейчас получат два выходных. Снова соберемся в четверг и начнем микроцикл подготовки к матчу против Зари.