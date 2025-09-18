Михаил Цирюк

В субботу, 20 сентября, матчем ковалевского Колоса и ровенского Вереса стартует шестой тур УПЛ, к которому команды подойдут после кубковых баталий в середине недели.

Александрия отправится в Киев, чтобы взять реванш у киевского Динамо, Карпаты попытаются одержать первую победу в чемпионате в выездном матче против Оболони, а в заключительном матче тура Шахтер будет стремиться реабилитироваться за потерю очков в предыдущем матче Премьер-Лиги победой над луганской Зарей. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинском национальном первенстве.

Суббота, 20 сентября

15:30 Колос - Верес

Кто в УПЛ вообще способен остановить этот Колос? Команда Руслана Костышина не проигрывает в чемпионате уже 12 матчей подряд, а в пяти матчах этого сезона набрала столько же очков, сколько Динамо - 13. Таким образом, фаворитом встречи, очевидно, будет именно команда из Коваливки, однако и Верес в последнее время также набрал ход.

Подопечные Олега Шандрука одержали победы в двух последних матчах против ЛНЗ (2:0) и Кудривки (2:0), поэтому также будут стремиться продолжить свою успешную серию. Удастся ли красно-черным остановить эту ковалевскую машину?

Прогноз XSPORT.ua - Колос не проиграет

18:00 Полесье - Кудривка

Полесье и Кудривка подходят к этой игре в противоположных положениях и ситуациях. Житомиряне начали сезон откровенно плохо, и до прошлого тура имели серию из шести поражений подряд, однако неделю назад одержали очень сложную и важную победу над Кривбассом (1:0).

Кудривка же наоборот начала успешно, набрав шесть очков в первых трех турах, однако далее немного пробуксовала, сначала упустив победу над Карпатами (2:2), а затем уступив Вересу. Учитывая эти факторы, более вероятным претендентом на победу в этой паре выглядит именно команда Руслана Ротаня, однако Кудривка в этом сезоне уже неоднократно доказывала, что умеет удивлять.

Прогноз XSPORT.ua - победа Полесья

Воскресенье, 21 сентября

13:00 Полтава - Металлист 1925

Эти команды также готовились к своему дерби новичков в разной форме и разном состоянии. Если Полтава не знает вкуса побед уже три тура, а последняя ничья с Карпатами (1:1) принесла команде первый балл в чемпионате с начала августа, то Металлист 1925 в последних трех играх чемпионата набрал семь очков, одно из которых - против Шахтера. Смогут ли хозяева создать небольшую сенсациюта приостановить уверенное движение подопечных Младена Бартуловича?

Прогноз XSPORT.ua - победа Металлиста 1925

15:30 ЛНЗ - Рух

Теперь это знаменитое противостояние - это не только дерби команд с названием из трех букв, но и матч предыдущей и нынешней команд Виталия Пономарёва. И та и другая сейчас не в лучшем положении. ЛНЗ потерпел в чемпионате два поражения подряд, одно из которых - от очень проблемной Александрии. Ну а дела Руха сейчас еще хуже: всего одна победа в 5 матчах и последнее место в УПЛ. Кто из команд наконец порадует своих болельщиков набранными баллами?

Прогноз XSPORT.ua - ЛНЗ не проиграет

18:00 Эпицентр - Кривбасс

Победа над Рухом (1:0), ставшая первой для команды в УПЛ, конечно, должна вдохновить Эпицентр, однако в игре с Кривбассом, который поражением от Полесья (0:1) прервал серию из четырех побед в подряд во всех турнирах, команде Сергея Нагорняка все равно будет очень трудно.

К тому же криворожцы будут готовиться к игре немного разозленными: в среду они прошли в Кубке Украины перволиговый Чернигов (1:1, пен. 3:1), однако, скорее всего, получат дисквалификацию за нарушение лимита на легионеров и покинут турнир. Так что хотя бы в этом матче подопечные ван Левена постараются подарить себе и поклонникам положительные эмоции.

Прогноз XSPORT.ua - победа Кривбасса

Понедельник, 22 сентября

13:00 Оболонь - Карпаты

Ну когда-нибудь же Карпаты должны выиграть! Да, в прошлом туре Оболонь отобрала очки у самого Динамо (2:2), но сказать, что пивовары продемонстрировали в том матче игру, которая должна пугать следующих соперников, все же нельзя. Поэтому от подопечных Лупашка, как и в двух предыдущих турах, будут ждать только победы, однако удастся ли им ее добыть.

Прогноз XSPORT.ua - победа Карпат

15:30 Динамо - Александрия

Учитывая то, что среди недели Динамо обыграло Александрию (2:1) очень экспериментальным, несоставляющим и необычным составом, надежд на то, что команда Нестеренко сможет дать бой основе киевлян, слишком мало. Однако чудеса в футболе все же иногда случаются, так что рано списывать коллектив из Кировоградской области.

Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо

18:00 Шахтер - Заря

Так же немного шансов против другого гранда будет у луганской Зари. РазъяренныйШахтер, который на прошлой неделе потерял очки с Металлистом 1925, а затем немного помучался с Полесьем из ставок (1:0), точно захочет немного оторваться. Однако и команда Виктора Скрипника - точно не подарок для любого соперника. Несмотря на проблемы в защите, атаковать эти ребята умеют очень неплохо, так что здесь мы вполне можем ожидать довольно качественный и конкурентный матч.

Прогноз XSPORT.ua - победа Шахтера

В материале использованы фото Getty images, УПЛ