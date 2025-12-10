Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги конференций против Фиорентины.

«Фиорентина – очень хорошая команда. В чемпионате у них есть определенные сложности, но, думаю, это временно, поскольку у них очень хорошие игроки. И завтра тоже должен быть хороший матч.

Бывают такие времена, когда сложно и что-то не получается у Динамо. Бывает такое, но надо быть сильными, и, несмотря на трудности, идти с высоко поднятой головой. Я надеюсь, что у нас со временем всё наладится. Но такое бывает – спады, взлеты…» – приводит слова Шапаренко пресс-служба киевского клуба.