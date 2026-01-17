Шапаренко и тер Штеген на вход? Мичел сообщил, кто покинет Жирону
На фоне последних слухов
около 2 часов назад
Фото - ФК Жирона
Главный тренер Жироны Мичел рассказал, кто покинет каталонскую команду до конца января. Его слова приводит AS.
Мы ожидаем ухода Ливаковича, и нам нужен новый вратарь. В полузащите нам нужно двое игроков из-за ухода Солиса. Вот и всё. Была возможность подписать еще одного защитника, который мог бы играть центрального и левого защитника, но в этот период рынок не очень благоприятен. Мы хотим игроков, которые дадут нам качественный скачок и позволят нам развиваться в течение этих шести месяцев, - рассказал Мичел.
