Известный тренер Владимир Шаран в интервью сайту Sport.ua поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 Франция – Украина.

«Как всегда, от нашей сборной мы ожидаем хорошей игры. Против таких соперников, как Франция, настраиваться не нужно. Все прекрасно понимают, что это будет поединок против самой сильной команды в нашей отборочной группе. Конечно, мы надеемся на положительный результат, ведь в футболе всякое бывает. Но самое главное, чтобы мы увидели настоящий украинский дух на футбольном поле.

Я не говорю о результате, а прежде всего о самой игре. Хотелось бы видеть в исполнении сборной Украины агрессивный и атакующий футбол с голевыми моментами. Не такой, чтобы полностью закрыться и играть только на результат, чтобы завоевать одно очко.

Однако все же я считаю, что основная игра для нашей национальной команды будет против Исландии, и мы это хорошо понимаем. Так что как бы там ни было, сборной Украины нужно показать своё лицо».