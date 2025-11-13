Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Франции
Поединок пройдет в Париже
около 8 часов назад
Фото - УАФ
Сегодня сборная Украины на выезде сыграет против команды Франции в матче квалификации на чемпионат мира-2026. Команды выбрали формы, в которых проведут поединок.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Французы сыграют в синем, сообщает пресс-служба УАФ.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).
Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Поединок Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.