Павел Василенко

Сегодня сборная Украины на выезде сыграет против команды Франции в матче квалификации на чемпионат мира-2026. Команды выбрали формы, в которых проведут поединок.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Французы сыграют в синем, сообщает пресс-служба УАФ.

Фото - УАФ

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Поединок Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.