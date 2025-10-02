Известный украинский наставник Владимир Шаран сообщил, что возвращается в Александрину. Его слова приводит Sport.ua.

Вице-чемпион УПЛ на клубных ресурсах сообщил, что пост главного тренера Александрии-2 оставил Виктор Быцюра, а на его место должен прийти 54-летний специалист.

Да, я получил приглашение от футбольного клуба Александрия. Завтра меня должны представить как главного тренера второй команды. Буду тренировать молодежь - 18-21-летних ребят. Такое решение приняло руководство клуба - Иван Кузьменко совместно с Сергеем Анатольевичем Кузьменко, за что я им очень благодарен. Так что теперь буду работать как над подготовкой игроков для основной команды, так и над улучшением результатов Александрии-2. В текущем чемпионате она уже поднялась на пятое место, что является хорошим признаком. Нужно будет побороться за выход в Первую лигу - вопросов нет, будем воплощать эту цель в жизнь. Я не боюсь испытаний, - рассказал Шаран.

Ранее наставник уже возглавлял основную команду Александрии. Горожане под его руководством смогли вернуться в УПЛ, выступали в Лиге Европы, а в сезоне 2018/2019 тренер привел Александрию к бронзовым медалям УПЛ.

Последним местом работы Шарана был Минай, который он покинул в конце 2023 года.

Динамо – Кристал Пэлас, Абердин – Шахтер. Трансляции матчей 2 октября.