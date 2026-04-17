Денис Седашов

Донецкий Шахтер обеспечил себе 14,1 млн евро призовых от UEFA. После выхода в полуфинал турнира выплаты команде выросли на 2,5 млн евро по сравнению с предыдущей стадией.

Украинский клуб является лидером по доходам среди всех полуфиналистов. Страсбур заработал 14 млн, Райо Вальекано — 13,8 млн, а Кристал Пэлас — 13,4 млн евро.

💰 UEFA prize money for teams that qualified for 🟢 UECL SF:



€14.1m 🇺🇦 Shakhtar Donetsk [📈 +€2.5m]

€14m 🇫🇷 Strasbourg [📈 +€2.5m]

€13.8m 🇪🇸 Rayo Vallecano [📈 +€2.5m]

€13.4m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace [📈 +€2.5m]



✅ Includes:

▪️Performance rewards (points, ranking position, KO… pic.twitter.com/3ToLFXMKKi — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026

На пути к 1/2 финала команда Арды Турана прошла нидерландский АЗ (3:0 в Кракове и 2:2 на выезде). В полуфинале горняки встретятся с Кристал Пэлас.

Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.