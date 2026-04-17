Шахтер — лидер по сумме призовых среди всех полуфиналистов Лиги конференций
Шахтёры заработали более 14 млн евро
около 1 часа назад
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер обеспечил себе 14,1 млн евро призовых от UEFA. После выхода в полуфинал турнира выплаты команде выросли на 2,5 млн евро по сравнению с предыдущей стадией.
Украинский клуб является лидером по доходам среди всех полуфиналистов. Страсбур заработал 14 млн, Райо Вальекано — 13,8 млн, а Кристал Пэлас — 13,4 млн евро.
На пути к 1/2 финала команда Арды Турана прошла нидерландский АЗ (3:0 в Кракове и 2:2 на выезде). В полуфинале горняки встретятся с Кристал Пэлас.
Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.
