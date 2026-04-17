Динамо обыграло Зарю перед матчем Кубка Украины против Буковины
В составе бело-синих отличились Пономаренко, Бражко и Редушко
около 1 часа назад
Киевское Динамо одержало победу над луганской Зарёй в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч начался с гола гостей — уже на 7-й минуте Пилип Будковский реализовал пенальти. Киевляне отыгрались ещё до перерыва благодаря усилиям Матвея Пономаренко. Во втором тайме подопечные Игоря Костюка надавили на соперника. Сначала Владимир Бражко вывел бело-синих вперёд, реализовав одиннадцатиметровый, а затем Богдан Редушко установил окончательный результат.
УПЛ. 24-й тур
Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 62, пен., Редушко, 68 – Будковский, 7, пен
Благодаря трём очкам Динамо набрало 44 пункта и поднялось на четвёртую строчку в таблице. Заря с 32 баллами остаётся на восьмом месте.
