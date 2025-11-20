Сергей Разумовский

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в работе престижного футбольного форума Argentina Olé Summit. Мероприятие собрало почти пять тысяч участников, среди которых были ведущие представители мировой футбольной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Шевченко в рамках своего выступления оценил путь сборной Украины в группе европейской квалификации на чемпионат мира.

Европейский отбор остается одним из самых сложных в мире. Несмотря на это, сборная Украины успешно прошла групповой отборочный этап и вышла в плей-офф. Команда продемонстрировала стабильность и профессиональный подход, даже с учетом сложных логистических условий, длительных переездов и ограниченной поддержки болельщиков на трибунах. Мы гордимся тем, что уже достигнуто, и продолжаем двигаться вперед. Андрей Шевченко

Напомним, сборная Украины пробилась в плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. В четверг, 20 ноября состоялась жеребьевка данной стадии отбора.

К сожалению, жребий не был благосклонен к сине-желтым. Несмотря на пребывание в первой корзине, команде Сергея Реброва достались опытные европейские бойцы. В полуфинале украинцы встретятся со Швецией Виктора Дьокереша и Александера Исака. Если удастся выйти в финал, то судьба сведет команду с победителем пары Польша – Албания.