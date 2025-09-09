Украинский голкипер Реала Андрей Лунин имел шанс покинуть Мадрид в последние дни трансферного окна.

Как сообщает портал Teamtalk, на прошлой неделе он получил официальное предложение от турецкого Трабзонспора. Однако вратарь решил остаться в Испании и отклонил вариант перехода, несмотря на то, что в составе турецкого клуба уже выступают его соотечественники Данило Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

После отказа Лунина Трабзонспор переключил внимание на Андреа Онану из Манчестер Юнайтед, оформив аренду камерунского кипера. В прошлом сезоне Лунин провёл 14 матчей за Реал, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в Реале поражены поступком Лунина в последние часы трансферного окна.