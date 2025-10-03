Сергей Стаднюк

Сборная Украины U-20 в заключительном туре группового этапа юношеского чемпионата мира сыграет против сверстников из Парагвая. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Главный тренер Дмитрий Михайленко в решающей игре не может рассчитывать на лидера команды и лучшего бомбардира Геннадия Синчука. Вингер Монреаля, который принадлежит итальянской Болонье в матче против Панамы (1:1) получил второе предупреждение на турнире и из-за дисквалификации пропускает третий тур.

Тем не менее, наставник «сине-желтых» нашел, кого поставить в старт команды. С первых минут шанс получил Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко. Также в старте появился Кирилл Дегтярь, а вот Даниэль Вернаттус остался в запасе. Снова с лавки начал Матвей Пономаренко, несмотря на невнятную игру Александра Пищура в прошлой игре.

В целом состав сборной Украины имеет следующий вид:

🇺🇦 Украина: Владислав Крапивцов, Алексей Гусев, Максим Мельниченко, Владислав Кисиль, Виталий Катрич, Кристиан Шевченко, Даниил Ващенко, Данило Кревсун, Кирилл Дегтярь, Артур Шах, Александр Пищур.

👥 Запасные: Ванивский, Бакус, Киричок, Пономаренко, Синчук, Верннаттус, Караман, Деркач, Будко, Панченко.

Напомним, перед последним туром Украина и Парагвай имеют по четыре очка и на три балла опережают Панаму и Южную Корею. «Сине-желтые» опережают конкурента по правилу фейр-плей (меньшее количество желтых карточек).

Смотрите прямую трансляцию матча Украина U-20 – Парагвай U-20.