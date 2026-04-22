Главный тренер Буковины Сергей Шищенко прокомментировал поражение своей команды от Динамо со счетом 0:3 в полуфинале Кубка Украины, поблагодарив болельщиков за мощную поддержку и отметив характер своих подопечных.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые так здорово нас поддерживали сегодня и всегда поддерживают. Сегодня на стадионе была фантастическая атмосфера, вы видели, сколько зрителей было на трибунах! Что касается матча, то его можно разделить на два разных тайма в нашем исполнении.

В первом тайме Динамо больше владело мячом, а мы больше оборонялись. У нас был стопроцентный момент в середине тайма, нужно было реализовать эту возможность. Второй тайм был более агрессивным, активным, мы больше владели мячом. Мне больше понравился второй тайм, ведь это тот футбол, который мы стремимся видеть. При счёте 0:2 мы рисковали, шли вперёд, ведь нам нечего было терять.

Парни хотели спасти ситуацию, отыграться. Но, конечно, в такие моменты сопернику легче организовать быстрые контратаки. И Динамо создало эти моменты. Никакой потери концентрации не было, нам пришлось рисковать. Я в начале игры сказал парням, что даже если мы будем проигрывать и Динамо забьёт нам три мяча – забивайте два, забьёт пять – забивайте четыре.

Это очень важно для болельщиков: не сдаваться в игре с такой командой, как Динамо. Это было очень важно сегодня. Буковина сегодня провела первый матч после выхода в УПЛ, и такой соперник был для нас тестом. В текущем сезоне мы уже противостояли командам из УПЛ – играли и с Карпатами, и с ЛНЗ. Сейчас вот, Динамо. Конечно, когда ты на эмоциях после того, как впервые за 32 года вышел в УПЛ, это для болельщиков, для города, для клуба, для игроков очень прекрасные и классные эмоции, поэтому мы вышли на этот матч в замечательном настроении и понимали, с кем мы играем. Считаю, что тест Динамо мы прошли. Конечно, над очень многими вещами надо работать, и усиление необходимо.

Гол Пономаренко? Не понимаю, почему мы не придерживались «фэйр-плей». Бусько упал на газон и держался за голову. Четвёртый арбитр говорил судье в поле, что надо остановить матч, ведь это травма головы, но он почему-то не остановил. Да, сначала мяч был у нас, так бывает, что игроки не видят всего вокруг. Какая разница, у кого был мяч, когда травма головы: арбитр в этой ситуации должен сразу остановить игру. Но таким было решение арбитра. Игроки Динамо тоже приняли вот такое решение, хотя, думаю, они ситуацию видели уже лучше.

Нужно ли было успокаивать игроков в перерыве? Они сами всё понимали, что нам было нужно, так что успокаивать их не было необходимости. И вы сами видели, что во втором тайме была совсем другая игра в нашем исполнении.

Где недоработали? Прежде всего это переходы от атаки к обороне. Пропускали очень опасные контратаки. Но мы работаем над этим аспектом. Именно в этом компоненте нам нужно добавлять.

Ну да, поражение, причём первое в сезоне. Но это всё-таки поражение от киевского «Динамо». Самую главную задачу мы выполнили – оформили выход в УПЛ. Да, парни сейчас расстроены, но они до сих пор на эмоциях от того, что подарили городу большой праздник. Ни один украинский клуб в истории не проходил такого долгого пути до УПЛ, как Буковина, ведь это целых 32 года! Парни создали историю. Теперь будем делать всё для того, чтобы «Буковина» стала чемпионом Первой лиги.