Павел Василенко

Барселона и Ливерпуль достигли соглашения о переходе уругвайского центрального защитника Рональда Араухо.

Переговоры между клубами активизировались в последние дни и, в итоге, завершились сделкой. Первым об этом сообщил Фабрицио Романо, а позже информацию подтвердила авторитетная испанская газета Marca.

По условиям соглашения Ливерпуль возьмет на себя всю зарплату футболиста. При этом сделка предусматривает необязательную опцию выкупа Араухо в пользу английского клуба.

Официального подтверждения от Барселоны или Ливерпуля пока нет, однако ожидается, что клубы объявят о соглашении в ближайшие часы.

В субботу вечером, 8 августа, Барселона отправится в Удине на товарищеский матч. Ожидается, что Араухо не полетит вместе с командой, но перед отъездом попрощается со своими партнерами.

Контракт уругвайца с Барселоной действителен до 30 июня 2031 года. В то же время в прошлом сезоне Араухо утратил статус безусловного основного защитника команды Ханси Флика. В общей сложности он провел на поле 1617 минут во всех турнирах.

Уход Араухо позволит Барселоне значительно сократить расходы на фонд заработной платы. Это, в свою очередь, может помочь каталонцам в переговорах о трансфере Родри из Манчестер Сити, а также позволит зарегистрировать в Ла Лиге несколько футболистов, которые пока не имеют соответствующей регистрации.

Для «Ливерпуля» подписание Араухо должно решить серьезную проблему в центре обороны. Накануне старта нового сезона Премьер-лиги команда осталась с ограниченным выбором на этой позиции.