Павел Василенко

Манчестер Сити официально подтвердил серьезную травму одного из своих ключевых защитников. Йошко Гвардиол получил перелом правой большеберцовой кости и должен перенести хирургическое вмешательство уже в ближайшие дни. В клубе не назвали точных сроков восстановления хорвата, однако английские СМИ сообщают о высоком риске того, что для него этот сезон может быть завершен досрочно.

Ситуация вызывает беспокойство и в стане сборной Хорватии. Согласно данным портала 24sata, стандартный период реабилитации после подобных травм обычно длится от четырех до шести месяцев. В более сложных случаях восстановление может растянуться на девять или даже двенадцать месяцев, что ставит под сомнение участие Гвардиола в предстоящем чемпионате мира.

Сам футболист старается сохранять оптимизм. В социальных сетях он заверил болельщиков, что этот непростой этап не сломает его, и поблагодарил всех за слова поддержки, пообещав вернуться на поле еще сильнее.

Травма Гвардиола серьезно усложняет кадровую ситуацию в обороне Манчестер Сити и может заставить клуб активнее действовать на трансферном рынке уже в январе. По информации инсайдеров, «горожане» рассматривают возможность приобретения капитана Кристал Пэлас Марка Геї. Помимо этого, клуб уже усилился Максом Аллейном, досрочно завершив его аренду с Уотфорда, чтобы частично компенсировать кадровые потери.