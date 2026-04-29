Мудрик оспаривает решение FA по поводу допинга в CAS
В организме Михаила обнаружили мельдоний
24 минуты назад
Дело вингера Челси Михаила Мудрика по поводу положительного допинг-теста передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). По информации Бена Джейкобса, игрок оспаривает решение Футбольной ассоциации Англии (FA).
Апелляция была подана 26 февраля, в настоящее время идет этап обмена письменными заявлениями. Дата судебного заседания еще не определена.
В декабре 2024 года в организме Мудрика обнаружили мельдоний. Из-за этого украинец не участвует в официальных матчах с конца ноября 2024 года.
