Денис Седашов

Дело вингера Челси Михаила Мудрика по поводу положительного допинг-теста передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). По информации Бена Джейкобса, игрок оспаривает решение Футбольной ассоциации Англии (FA).

Апелляция была подана 26 февраля, в настоящее время идет этап обмена письменными заявлениями. Дата судебного заседания еще не определена.

🚨 EXCLUSIVE: Mykhailo Mudryk's doping case has gone to CAS. Appeal filed by Mudryk against the FA on 25 February, 2026. Parties exchanging written submissions. A hearing is yet to be scheduled.🇺🇦 pic.twitter.com/uZ8mt9RlG2 — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 29, 2026

В декабре 2024 года в организме Мудрика обнаружили мельдоний. Из-за этого украинец не участвует в официальных матчах с конца ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лиам Росеньор был уволен из Челси.