Четыре года без футбола. Стали известны детали наказания Мудрика
В настоящее время апелляция игрока находится на рассмотрении в Лозанне
около 2 часов назад
Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии (FA).
По информации журналиста Бена Джейкобса, именно это строгое решение побудило 25-летнего футболиста обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
На данный момент апелляция игрока находится на рассмотрении в Лозанне. Мудрик остается вне игры с декабря 2024 года, когда в его организме был обнаружен мельдоний.
Мудрик подписал новое соглашение с Челси.
