Шокирующее мошенничество. 75 000 евро собрали на фейковую помощь семье Жоты
Известны подробности скандального инцидента
42 минуты назад
Футбольный мир до сих пор оправляется от трагедии – гибели игрока Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в автомобильной аварии. В Португалии, Англии и по всей Европе болельщики почтили память футболиста многочисленными акциями поддержки.
Но среди этого горя нашлись и те, кто решил нажиться на чужом горе.
Через три дня после смерти Жоты в сети появился сайт «Fondacija Diogo Jota», который якобы собирал средства «для семьи игрока». На ресурсе были размещены логотипы ЮНИСЕФ, Allianz и нескольких португальских организаций – для большей убедительности. Но вскоре выяснилось, что ни одна из этих структур не имеет к нему никакого отношения.
Мошенникам удалось собрать около 75 000 евро от небезразличных людей по всему миру. Доноры были уверены, что помогают близким Жоты. На самом деле деньги оказались в руках аферистов.
Сайт исчез так же внезапно, как и появился. Домен diogojotafoundation.org сейчас показывает только экран конфиденциальности от хостинг-провайдера.
В клубе Ливерпуль официально подтвердили, что не имеют никакого отношения к этому «фонду». Британская Комиссия по вопросам благотворительности также заявила: никаких заявок на регистрацию организации от имени Жоты не поступало.
Поделиться