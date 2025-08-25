Павел Василенко

Футбольный мир до сих пор оправляется от трагедии – гибели игрока Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в автомобильной аварии. В Португалии, Англии и по всей Европе болельщики почтили память футболиста многочисленными акциями поддержки.

Но среди этого горя нашлись и те, кто решил нажиться на чужом горе.

Через три дня после смерти Жоты в сети появился сайт «Fondacija Diogo Jota», который якобы собирал средства «для семьи игрока». На ресурсе были размещены логотипы ЮНИСЕФ, Allianz и нескольких португальских организаций – для большей убедительности. Но вскоре выяснилось, что ни одна из этих структур не имеет к нему никакого отношения.

Мошенникам удалось собрать около 75 000 евро от небезразличных людей по всему миру. Доноры были уверены, что помогают близким Жоты. На самом деле деньги оказались в руках аферистов.

Сайт исчез так же внезапно, как и появился. Домен diogojotafoundation.org сейчас показывает только экран конфиденциальности от хостинг-провайдера.

В клубе Ливерпуль официально подтвердили, что не имеют никакого отношения к этому «фонду». Британская Комиссия по вопросам благотворительности также заявила: никаких заявок на регистрацию организации от имени Жоты не поступало.