Французский футбол потряс серьезный инцидент, который произошел в Лионе. Молодого футболиста из академии местного клуба арестовала полиция после того, как он зарезал игрока команды, который был на три года старше его.
В воскресенье вечером в пригороде Калюир-е-Кюир, к северу от Лиона, молодого футболиста зарезали. 16-летний парень был с двумя друзьями, когда на него напали около 22:30 по местному времени.
Он получил ножевое ранение верхней части тела и был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Французские СМИ сообщили, что 13-летнего игрока Лиона, проживавшего в этом районе, арестовали, и теперь ему грозят обвинения в убийстве.
Личность юноши, задержанного полицией, не разглашается по юридическим причинам, так как он несовершеннолетний.
Мэр города Калюир-е-Кюир, Бастьен Джоант, выразил сожаление по поводу ужасного преступления.
