Нигерийский хавбек Шола Огундана прокомментировал свой переход в киевское Динамо.

«Я очень рад, что приехал сюда. Я считаю, что Динамо – это тот клуб, за который каждый игрок считает честью выступать. Я не боюсь никаких вызовов, поэтому, повторюсь, я очень рад, что я здесь.

Когда я был еще очень маленьким, я наблюдал за матчами Лиги чемпионов. Помню, Динамо играло против Арсенала. Тогда я подумал, что хочу однажды играть за этот клуб. Уже тогда я понимал, что это одна из крупнейших команд в Украине. И с тех пор я очень хотел сыграть за нее. И сейчас моя мечта стала реальностью», – цитирует футболиста клубная пресс-служба.