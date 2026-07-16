Павел Василенко

Грандиозное шоу в перерыве финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной может обернуться неожиданной проблемой для футболистов. Специалисты предупреждают, что удлиненная пауза между таймами способна не только снизить качество игры, но и повысить риск травм.

Доцент физиологии Института спорта Манчестерского столичного университета Лиам Харпер объяснил, что стандартного 15-минутного перерыва уже достаточно, чтобы температура мышц существенно снизилась. Если же пауза будет дольше из-за концертной программы, этот эффект станет ещё более ощутимым, что может негативно сказаться на скорости, силе и взрывности футболистов.

Эксперт подчеркнул, что именно поэтому разминка перед началом тайма важна не только для улучшения физической формы, но и для профилактики травм. Он предложил ФИФА предоставить командам дополнительное время для повторной разминки перед возобновлением игры.

Напомним, во время перерыва финала на стадионе MetLife запланирован масштабный музыкальный концерт с участием Джастина Бибера, Шакиры и Мадонны, из-за чего пауза может превышать привычные 15 минут.

Финальный матч ЧМ-2026 Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.