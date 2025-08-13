Шовковский: «Были готовы к тому, что у Попова может возникнуть проблема»
Футболист имеет проблемы со здоровьем
около 1 часа назад
Денис Попов. Фото - ФК Динамо
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал замену защитника бело-синих Дениса Попова на 63-й минуте матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса (0:2).
«Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал проблему и попросил замену. Он сообщил нам об этом, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
Динамо в Лиге Европы сыграет с победителем пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив за право играть в основном этапе.